AG des Réseaux des Observatoires Nationaux du Genre en Afrique Francophone

Le Réseau des Observatoires Nationaux du Genre en Afrique Francophone (RONGAF), organise, avec l’appui de l’assistance technique du partenariat EDIFIS et la GIZ « sa rencontre de constitution officielle et de planification stratégique » à Nouakchott du 30 septembre au 02 octobre 2025.

Ce conclave est accueilli par l’Observatoire National des Droits de la femme et de la Fille (ONDFF) de Mauritanie. Il regroupe les membres fondateurs et les observateurs d’autres pays désireux d’adhérer au RONGAF.

La création de ce réseau a bénéficié de l’assistance technique du partenariat d’EDIFIS, financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et mis en œuvre par Expertise France.

La mise en place du réseau a pour objectif « de permettre aux observatoires nationaux de mieux se structurer, se renforcer mutuellement, partager et harmoniser leurs pratiques et porter un plaidoyer régional sur la problématique genre ».

Les réseaux de 5 pays d’Afrique francophone : Côte d’Ivoire, Guinée, Mauritanie, Sénégal et Tchad, se sont réunis à plusieurs reprises pour créer le RONGAF.