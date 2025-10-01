Kaédi: « Toutes les dispositions sont en train d’être prises pour soulager les sinistrés »

« Toutes les décisions sont en train d’être prises pour soulager et assister les populations sinistres de la ville », c’est ce qu’a déclaré le maire de Kaédi, Demba N’Diaye, joint par téléphone, ce mercredi matin, depuis Kaédi où il supervise, avec les autorités administratives et de sécurité, les opérations d’assistance aux populations sinistrées de sa commune.

Pour rappel, le lundi dernier, de fortes pluies, chiffrées à 130 mm, se sont abattues sur la ville de Kaédi, occasionnant du coup, de nombreux dégâts matériels. Les maisons sont inondées, d’autres se sont effondrées. Heureusement, on ne signale aucune mort d’homme.

Face à cette situation, les autorités municipales et administratives se sont mobilisées et sont allées sur le terrain, à la rencontre des sinistrés, contraints pour certains de quitter leur domicile. Le Hakem central de Kaédi, accompagné du maire Demba N’Diaye, des responsables des forces de sécurité et l’équipe de la municipalité ont sillonné les quartiers les plus affectés, à savoir Kebe, kakkunde Gure, Wandama, Madina et CSA. Dans certains endroits, l’eau leur arrivait jusqu’aux hanches. Un comité régional d'urgence s'est tenu ce matin à Kaédi pour évaluer les dégâts et organiser les secours et assistances au sinistrés.

En attendant d’autres moyens de secours, 20 motopompes et 6 camions citernes sont dispatchés dans les différentes zones sinistrées pour évacuer les eaux vers le fleuve. Selon le maire, le niveau de l’eau est en baisse, il salue la mobilisation des autorités administratives venues assister les sinistrés, en pataugeant dans l’eau boueuse ou sur une pirogue motorisée. Un comité régional d'urgence a été également mis en place.