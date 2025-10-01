Lu pour vous… Dans 20 minutes, une publicité gratuite pour le tourisme mauritanien

Mauritanie, l'autre reine du désert

Moins médiatisée, parfois jugée à tort « difficile », la Mauritanie se révèle à qui cherche la beauté des grands espaces. Dans la région de l'Adrar, le désert s'étire à l'infini. Entre dunes blondes, montagnes noires et oasis préservées, la nature compose un tableau d'une pureté rare. Pas d'attroupements de 4x4, mais une atmosphère intemporelle et intacte. Les anciennes cités comme Chinguetti ou Ouadane témoignent d'un passé caravannier fascinant, et l'accueil, pudique mais sincère, donne à chaque halte un sentiment d'exclusivité.

L'aventure ne serait pas complète sans mentionner le train du désert. Ce colosse d'acier, long de plus de deux kilomètres, traverse le pays du Sahara à l'Atlantique. Pour quelques euros, le voyageur embarque sur les wagons de minerai à ciel ouvert, pour une traversée digne d'une épopée. Poussière sur la peau, vent dans les cheveux, nuits étoilées à perte de vue : éprouvant, mais inoubliable, ce trajet fait entrer la Mauritanie dans la légende des voyages authentiques, adaptés aux budgets maîtrisés.