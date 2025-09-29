Inauguration d’une station de filtration et première pierre des installations côtières dans l’Aftout

Bientôt la fin du calvaire des populations de Nouakchott, confrontées à des coupures d’eau récurrentes pendant l’hivernage ?

Le chef de l’Etat, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a inauguré une station de filtrage de l’eau et procédé à la pose de la première pierre d’un projet de réalisation d’installations côtières de l’Aftout/modifié, dans la circonscription de Keur Macène, localité de Beni Naji, lundi.

Ces deux ouvrages sont d’une importance stratégique. Il s’agit «de travaux qui rentrent dans le cadre des efforts visant à renforcer la sécurité hydrique et à approvisionner la ville de Nouakchott en eau potable». Avec des perspectives de renforcement de l’offre « qui va passer de

150.000 mètres cubes à 225.000 mètres cubes/jour, grâce aux travaux d’extension des capacités de traitement et de pompage des

installations. L’installation de filtrage de Beni Naji contribuera à réduire la turbidité de l’eau brute provenant du fleuve pendant la saison des

pluies et permettra également de produire 240.000 mètres cubes /jour d’eau traitée ».

Les travaux de ces installations, exécutés par l’entreprise chinoise Sinohydro, avaient été lancés en janvier 2025 pour un coût total de 14,6 millions de dollars. Ils ont duré 7 mois.

Les populations de Nouakchott vivent un véritable calvaire avec des coupures d’eau récurrentes pendant l’hivernage.