Communiqué de presse: Le prix Yidan 2025 récompense Mamadou Amadou Ly pour ses modèles éducatifs bilingues et inclusifs novateurs visant à renforcer l’apprentissage fondamental en Afrique occidentale et centrale

La Fondation du Prix Yidan, une organisation philanthropique mondiale, a décerné à Mamadou Amadou Ly, directeur exécutif de l’ONG Associates in Research and Education for Development (ARED), le prix Yidan 2025 pour le développement de l’éducation. Mamadou est distingué pour sa contribution à la suppression des obstacles à l’éducation fondamentale en Afrique occidentale et centrale.

Promotion de l’alphabétisation de base et des langues nationales pour améliorer les résultats scolaires

Sous la direction de Mamadou, l’ARED a développé des modèles d’éducation bilingue, utilisant les langues nationales, qui améliorent considérablement les compétences de base en lecture, écriture et calcul des enfants scolarisés et non scolarisés. Il a démontré le pouvoir transformateur de l’enseignement dans les langues que les enfants connaissent parallèlement aux langues qu’ils doivent apprendre et a présenté une voie modulable pour l’éducation bilingue en Afrique occidentale et centrale. Les supports pédagogiques et didactiques de l’ARED sont sous licence libre et accessibles à tous sur le réseau Early Learning Resource Network. Son approche axée sur la communauté et adaptée à la culture a influencé la politique nationale en matière d’éducation au Sénégal, en Mauritanie, en Gambie et au-delà.

Selon Mamadou Amadou Ly : « Le prix Yidan pour le développement de l’éducation permettra à l’ARED d’accélérer considérablement son travail, prouvant ainsi qu’une éducation bilingue, axée sur la communauté, fondée sur des données solides et accessible à tous, peut combler les écarts d’apprentissage et inspirer les politiques publiques. »

Renforcement de l’impact grâce à des partenariats et à des ressources ouvertes

Dorothy Gordon, présidente du jury du prix Yidan pour le développement de l’éducation, a souligné l’importance mondiale des réalisations de Mamadou dans la promotion de l’équité et de l’inclusion dans l’éducation. Elle a déclaré : « Le travail visionnaire de Mamadou Ly dans le domaine de l’éducation multilingue fournit des méthodes qui ouvrent la voie à l’alphabétisation et offrent des opportunités aux apprenants du monde entier, tout en préservant les identités linguistiques et culturelles. Cette voie vers des environnements d’apprentissage inclusifs et équitables inspire la réforme de l’éducation en Afrique et au-delà. »

Awa Ka Dia, directrice des programmes à l’ARED, a indiqué : «La collaboration est au cœur de notre succès, car la transformation de l’éducation ne peut se faire seule.» En tant que partenaire technique clé du ministère sénégalais de l’Éducation, l’ARED mène des recherches appliquées et fournit des données pour éclairer et renforcer les programmes scolaires nationaux. Démontrant leur adaptabilité et leur potentiel de déploiement à grande échelle, les ressources gratuites et ouvertes de l’ARED sont également utilisées en Mauritanie et en Gambie.





Légende de la photo : Élèves participant au programme bilingue de rattrapage scolaire de l’ARED

Comprendre la complexité grâce à l’exploration pratique et à la production de connaissances

Mamadou Amadou Ly est distingué aux côtés du professeur Uri Wilensky, lauréat du prix Yidan 2025 dans la catégorie Recherche en éducation. Uri est professeur en sciences de l’apprentissage, informatique et systèmes complexes de Lorraine H. Morton à l’université Northwestern. Il est récompensé pour ses travaux novateurs dans le domaine de la modélisation basée sur les agents (MBA), qui favorise la compréhension des systèmes complexes et fait le pont entre les connaissances disciplinaires. Il a développé un outil gratuit et à code source ouvert, NetLogo, afin de faciliter une meilleure compréhension des phénomènes complexes, du changement climatique aux pandémies en passant par l’instabilité économique. Cet outil peut être utilisé aussi bien par les jeunes enfants que par les chercheurs, offrant ainsi un langage universel pour aborder des questions complexes dans différents contextes éducatifs et universitaires.

Le prix Yidan : un phare qui éclaire les possibilités dans le domaine de l’éducation

Le prix Yidan récompense les acteurs du changement dans le domaine de la recherche et du développement en matière d’éducation dont les travaux sont tournés vers l’avenir, innovants, transformateurs et durables. Le professeur Uri Wilensky et Mamadou Amadou Ly rejoindront le Conseil des lauréats du prix Yidan, une communauté de brillants esprits issus de la recherche et de la pratique qui cherchent à collaborer, à partager des opportunités et à explorer des voies permettant de créer un monde meilleur grâce à l’éducation. Ils recevront chacun 30 millions de dollars hongkongais (environ 3,8 millions de dollars américains), dont la moitié est un fonds de projet sans restriction destiné à développer et à étendre leurs initiatives éducatives. Les lauréats seront récompensés lors de la cérémonie de remise des prix Yidan qui se tiendra le 6 décembre à Hong Kong.

Hong Kong, 29 septembre 2025