Rosso: un cas mortel de fièvre de la vallée du Rift détecté

Un patient en provenance d’un pays voisin, hospitalisé vendredi à Rosso avec des symptômes avancés de fièvre hémorragique, est décédé samedi, ont annoncé les autorités sanitaires.

Les analyses effectuées par l’Institut national de recherches en santé publique ont confirmé qu’il s’agissait d’un cas de fièvre de la vallée du Rift. Dix personnes ayant été en contact avec le malade ont été identifiées, aucune ne présentant de symptômes à ce stade, selon le ministère de la Santé.

Le ministre de la Santé a réuni en urgence les services centraux et régionaux, et un comité de crise a été mis en place. Une mission du Centre national des opérations d’urgence en santé publique doit être envoyée sur place pour approfondir les investigations.

La fièvre de la vallée du Rift réapparaît généralement après les saisons des pluies, en particulier dans les zones rurales en contact avec le bétail et les moustiques.