M. Niang Mamoudou est depuis le dernier réajustement gouvernemental titulaire du portefeuille des Domaines, du patrimoine de l’Etat et de la Réforme Foncière. Un département créé en faveur de l’arrivée à la primature de Moctar Ould Diay, en août 2024. Cet ingénieur en génie civil atterrit dans un nouveau département pour les mauritaniens mais pas pour lui. Il occupait jusque-là, le très tentaculaire ministère de l’urbanisme, de l’habitat et de l’aménagement du territoire. C’est donc un homme d’expérience qui hérite de ce nouveau département, créé semble-t-il pour mettre de l’ordre dans le patrimoine et le foncier de l’Etat. Tâche pas très aisée dans la mesure où, en prenant seulement le cas de Nouakchott pour exemple, une véritable anarchie s’est installée dans la gestion du foncier ; l’espace est dépecé et des terrains attribués à tour de bras et souvent aux hommes d’affaires, aux autorités et autres profiteurs et avec des doublons à donner du tournis. Le ministre saura compter sur son expérience de terrain dans son dernier département, surtout avec les chantiers du programme de modernisation et de développement de la capitale. On l’a vu aux côtés des entrepreneurs, des bureaux de contrôle, des ouvriers du génie civil. L’homme était très exigeant par rapport aux respects des cahiers de charges (normes de qualité et de délai d’exécution).

Homme d’expérience, cet ancien député de Maghama, plusieurs fois réélu, a aussi occupé le portefeuille de ministre de l’enseignement supérieur, une courte période certes, mais qui a laissé une bonne impression aux collaborateurs.

Sur le plan politique local, le ministre Niang a consacré ses vacances citoyennes au Gorgol. Et selon des sources de la fédération INSAF du Gorgol, il a abattu un important travail. Ainsi, il a tenu des meetings à Toulel, à Maghama, et une réunion avec les membres de la fédération INSAF du Gorgol, les élus et autres acteurs politiques de la région. Une occasion de vulgariser le bilan des réalisations du président de la République, Mohamed Cheikh Ghazwani, achevées, en cours et à venir pour le Gorgol. Toujours au cours de ses visites dans les différents villages, il a rencontré les notables, les jeunes, les femmes, les élus et jeunes cadres locaux. L’objectif du ministre étant de s’enquérir des préoccupations des citoyens, en cette période estivale, afin de les remonter aux autorités compétentes.