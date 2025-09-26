Célébration de la Journée Internationale de la Langue Soninké

La Mauritanie à célébré ce jeudi la deuxième édition de la Journée Internationale de la Langue Soninké (JILSO), sous le thème « impact des technologies numériques sur la préservation et la promotion de la langue Soninké » au cours d’une cérémonie organisée dans les locaux du Conseil Régional de Nouakchott, en présence du Ministre de la Culture, des Arts, chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Houssein ould Meddou

A l’origine de la célébration de la journée, la déclaration numéro 42C61 de l’UNESCO adoptée en septembre 2023, proclamant le 25 septembre de chaque année, Journée Internationale de la Langue Soninké (JILSO).

L’événement est accompagné d’une exposition de 3 jours sur tous les aspects culturels et l’art soninké, abritée par le parc de l’OMVS, organisée sous la houlette de l’Association Mauritanienne pour la Promotion de la Langue Soninké (AMPLS)-Wagadou Sané.

Le Soninké est une langue transfrontalière parlée en Mauritanie, au Mali, au Sénégal, en Gambie, Guinée Bissau, Guinée Conakry et dans toute la diaspora Afrique, Europe et Amérique.