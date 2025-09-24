Feuille de route de plusieurs partis de l’opposition pour le dialogue

Onze partis politiques et organisations issus de l’opposition mauritanienne iront au dialogue national initié par le président Mohamed Cheikh El Ghazouani en rang serré.

Ainsi, ils ont signé un document/feuille de route, au cours d’une rencontre organisée au siège de l’Union des Forces de Progrès (UFP), mercredi.

Celui-ci a été remis au coordinateur du dialogue national, Moussa Fall.

Il s’agit « d’une feuille de route sur les modalités d’organisation de la future concertation, les conditions et garanties de mise en œuvre

des conclusions objets de consensus du dialogue à venir, le suivi des grandes décisions…. ».

Dans le fond, cette future concertation devrait rechercher un consensus sur toutes les questions vitales pour l’avenir de la Mauritanie : cohésion nationale, école, gouvernance, gestion des

élections…..