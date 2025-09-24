Feuille de route de plusieurs partis de l’opposition pour le dialogue

24 September, 2025 - 15:03

Onze partis politiques et organisations issus de l’opposition mauritanienne iront au dialogue national initié par le président Mohamed Cheikh El Ghazouani en rang serré.
 Ainsi, ils  ont  signé un document/feuille de route,  au cours d’une rencontre organisée au siège de l’Union des Forces de Progrès (UFP), mercredi.
Celui-ci  a été remis au coordinateur du dialogue national, Moussa Fall.
Il s’agit « d’une feuille de route sur les modalités d’organisation de la future concertation, les conditions et garanties de mise en œuvre
des conclusions objets de consensus du dialogue à venir, le suivi des grandes décisions…. ».
Dans le fond, cette future concertation devrait rechercher un consensus sur toutes les questions vitales pour l’avenir de la Mauritanie : cohésion nationale, école, gouvernance, gestion des
élections…..