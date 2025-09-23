Affaire Ibrahima Ba : la police annonce une enquête

La police nationale annonce avoir « immédiatement ouvert une enquête à la suite de la publication sur les Réseaux Sociaux, d’un article témoignage » d’un certain Ibrahima Ba «afin de vérifier les faits et établir les responsabilités » dans un communiqué publié mardi.

Dans le cadre de l’enquête aussi ouverte, « les agents de la patrouille, Ibrahima Bâ, un de ses parents venus à sa recherche et une troisième personne venue l’accompagner, ont été auditionnés ».

Le document de la police signale que dans le cadre d’une patrouille, effectuée le 19 septembre 2025 «le sieur Ibrahima Bâ a été conduit au poste de police, pour identification conformément à la procédure en vigueur. En raison d’un dysfonctionnement temporaire du système d’identification, lié à un problème de réseau, il a été transféré vers un centre équipé pour poursuivre les vérifications. Durant toute la procédure, Ibrahima Bâ n’a émis aucune parole, ni montré une volonté de communication, attitude doublée avec une apparence physique exprimant un état de santé psychique assez particulier ».

La police affirme « qu’il est établi que l’article intitulé témoignage de Ibrahima Bâ n’a pas été rédigé par lui, mais plutôt par une tierce personne, s’exprimant en son nom, sans autorisation, avec des accusations graves et infondées ».