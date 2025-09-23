Les locaux du Conseil Régional de Nouakchott (CRN), abriteront le jeudi 25 septembre, les festivités marquant la célébration de la deuxième édition de la Journée Internationale de la Langue Soninké (JILSO), placée sous le thème «impact des technologies numériques sur la préservation et la promotion de la langue Soninké».

Le Soninké est une langue parlée dans plusieurs pays de la sous-région (Mauritanie, Mali, Sénégal, Gambie) mais aussi par les communautés del a diaspora établie en Afrique, en Europe, en Amérique…

Le 13 octobre 2023, le Conseil Exécutif de l’UNESCO a adopté à l’unanimité des pays membres, la résolution 42C/61 et sa Conférence Générale a proclamé le 25 septembre de chaque année, Journée Internationale de la Langue Soninké (JILSO).

Langue transfrontalière, « le Soninké sert à la fois de moyen d’expression, de communication, d’éducation et d’instrument vital pour la promotion des relations entre les communautés, le dialogue et la coopération intergouvernementale », rappelle le document annonçant l’événement.