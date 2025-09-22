Bababé : Le Maire Bâ Abdoulaye organise un meeting de soutien au Président de la République

Le Parti INSAF au pouvoir a organisé ce dimanche 21 septembre 2025 à la tribune officielle de Bababé, un grand rassemblement populaire pour exalter « les acquis réalisés sous le magistère du Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani » sous le slogan : « la cohésion sociale et les actions civiques ».

Organisé sur l’initiative de Son Excellence Bâ Abdoulaye Mamadou dit Blé, Ambassadeur de Mauritanie à Abuja et Maire de la Commune de Bababé, ce meeting populaire a été rehaussé par la présence de plusieurs personnalités dont notamment le ministre des domaines, du patrimoine de l’Etat et de la réforme foncière, M. Niang Mamoudou, du Secrétaire Fédéral du Parti pour la Wilaya du Brakna, M. Ndiaye Daouda, du Président de l’Association des Maires du Brakna, M. Baba Ould Moustapha ainsi que des députés, maires, responsables des sections communales et départementales d’Insaf. Griots, chanteurs, danseurs et laudateurs de toutes sortes étaient également au rendez-vous pour donner à l’évènement tout l’éclat qui lui sied.

Des centaines de militants du parti venus de tous les coins de la commune mais aussi de la mouqata’a ont convergé vers le lieu du meeting pour exprimer, à travers des chants et des slogans inscrits sur des banderoles, leur soutien et leur appui au programme du Président de la République.

Les allocutions ont porté notamment sur les réalisations accomplies sous le règne de l’actuel locataire du palais ocre particulièrement dans les domaines des infrastructures, de la lutte contre la pauvreté, de l’éducation, de la santé. Les intervenants ont également invité les jeunes à s’engager dans la formation professionnelle et l’entreprenariat pours’insérer dans la vie active. « Ce grand rassemblement est un démenti cinglant à ceux font croire que les jeunes de Bababé sont inscrits dans l’opposition », a lancé un des intervenants.

Prenant la parole au milieu d’une foule en effervescence, le Maire de Bababé a mis en exergue « les succès concrétisés par des programmes pionniers qui ont eu des impacts largement positifs sur les conditions de vie des populations notamment les plus vulnérables ». Il n’a pas manqué aussi de faire le bilan de son action à la tête de la commune de Bababé depuis 19 ans. Ces actions s’articulent autour des infrastructures (écoles, forages, stade, centres de santé) mais aussi des programmes de lutte pour l’amélioration des conditions de vie des populations.

Selon de nombreux observateurs, ce rassemblement est une démonstration de force de M. Blé Bâ destinée à prouver à ses adversaires politiques que sa popularité est restée intacte en dépit des vicissitudes du moment. Cela est d’autant plus vrai qu’une autre tendance issue du parti Insaf conduite par le Dr Bâ Kassoum (DRAS du Trarza) fait parler d’elle depuis quelques mois. Ce jeune médecin jugé proche de l’ex-Général Mohamed Vall Ould Maayif a organisé un meeting le samedi 2 août 2025 dans le cadre des festivités marquant l’anniversaire de l’investiture du Président Ghazouani. Ce rassemblement avait été perçu comme une rupture avec le clan du maire. Cette querelle qui mine tous les partis au pouvoir a été étalée au grand jour : le Dr Bâ Kassoum et ses partisans sont entrés dans le meeting quelques minutes après son commencement comme pour se faire distinguer en montrant aussi la force qu’ils sont censés représenter. La guerre des tendances refait encore surface dans cette grande commune de la vallée.

Dia Abdoulaye