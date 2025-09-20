Plusieurs sujets au menu de la conférence de presse de BDA

Le député Biram Dah Abeid, leader de la coalition anti-système, a abordé plusieurs sujets d’actualité au cours d’une conférence de presse organisée vendredi en fin d’après-midi.

BDA a dénoncé la forte mobilisation des forces de l’ordre, pour empêcher l’accueil préparé par ses militants, à l’occasion de son retour au pays, lundi dernier.

Le député a aussi dénoncé « les arrestations brutales et arbitraires, visant les militants de l’Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA), notamment Youssouf Kamara, dont l’objectif est de contrer la montée en puissance de la mouvance, face à un pouvoir chancelant ».

Le député a par ailleurs interpellé le gouvernement, sur la situation des mauritaniens au Mali, dont les commerces ont été fermés, invitant les autorités à ouvrir des négociations avec Bamako.

BDA a enfin commenté la formation le remaniement du gouvernement « qui vise à contrer la forte progression de sa mouvance » et réitéré sa réticence par rapport à la perspective d’un dialogue, sans garantie de futures réformes.

