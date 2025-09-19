La Cour suprême ordonne la libération du militant écologiste Ali Bakar

Après plus de trois mois passés en détention à la prison civile de Nouadhibou, le militant écologiste et blogueur Ali Bakar a été libéré ce vendredi par décision de la chambre pénale de la Cour suprême.

Arrêté et poursuivi pour diffusion d’« informations trompeuses » liées à des infractions dans le secteur de la pêche, Ali Bakar avait refusé de sortir sous caution, estimée à quatre millions d’ouguiyas. La Cour suprême a finalement confirmé sa libération et annulé l’exigence de caution.

Son avocat, Me Abdelrahmane Zarroug, a confirmé la nouvelle sur Facebook, saluant une victoire pour son client et la fin d’une épreuve jugée injuste.

La ville de Nouadhibou avait été le théâtre de nombreuses manifestations réclamant sa libération. Considéré comme l’un des plus fervents défenseurs de l’environnement en Mauritanie, Ali Bakar avait dénoncé ce qu’il qualifiait de pillage des ressources halieutiques et de pratiques de corruption. « Dans un pays normal, Ali Bakar serait félicité pour avoir dénoncé un vol à ciel ouvert », estiment ses soutiens, qui voient dans cette affaire un symbole du combat pour la liberté d’expression et le droit à l’information d’intérêt public dans un contexte de prise de conscience environnementale croissante.