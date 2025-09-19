Méga Meeting du 21 septembre à Bababé : La température monte !

Les préparatifs du méga meeting de Bababé, prévu le 21 septembre courant battent leur plein. Dans la capitale du Lao, à quelques 72 heures de l’évènement, les populations sont à pied d’œuvre pour accueillir l’initiateur et organisateur de l’événement, le maire de la Commune Ba Abdoulaye Mamadou, actuel ambassadeur de Mauritanie au Nigeria. La section INSAF du département de Bababe travaille d’arrache-pied pour donner un cachet grandiose à l’événement.

Comme on le sait, ce méga meeting vient répondre à l’invite du Président de la République Mohamed Cheikh Ghazouani à «rapprocher l’administration des citoyens. » Il s’agira également pour les populations, de réitérer leur profonde adhésion aux choix stratégiques du Président de la République garant de l’unité et de la cohésion sociale. Ce sera également un moment de grande communion entre un élu et ses administrés tout acquis à l’idée que Bababe se porte mieux avec Blé ! Pour superviser personnellement cet évènement politique, le maire est arrivé à Nouakchott, en provenance d’Abuja, il y a quelques jours pour parachever les préparatifs sur le terrain et effectuer les derniers réglages. Les proches du maire annoncent que les petits plats seront mis dans les grands en capitalisant la grande mobilisation enregistrée lors de la caravane médicale des 16 et 17 aout passé. Les habitants des 26 localités visitées avaient pris l’engagement ferme, en dépit des pluies et des inondations du fleuve, d’honorer de leur engagement le meeting du 21, non seulement pour réitérer leur soutien et engagement derrière leur édile, et à travers lui, derrière le président de la République. Ainsi des ministres, des maires et hauts cadres de Bababé, du reste du Brakna et de la vallée sont annoncés du côté de la capitale du Lao ; les organisateurs entendent démontrer la mobilisation et l’unité de tous les acteurs derrière le président de la République et leur parti, INSAF. Le programme du meeting prévoit une présentation des réalisations du gouvernement comme pour répondre au discours critique de l’opposition.

Il faut rappeler que ce meeting également dans le cadre des vacances citoyennes initiée par le président de la République. Et dans ce cadre, la mairie de Bababé et la section INSAF avaient organisé une caravane médicale ayant sillonné 26 localités de la commune ; elle a procédé à la distribution de 1000 moustiquaires imprégnés aux femmes allaitantes, ou en état de grossesse et aux personnes âgées. Elle a également offert des équipements sportifs aux associations sportives des villages engagés dans la coupe du maire, démarrée le 24 aout et dont la finale va se jouer au lendemain du meeting, c’est à dire le 22 septembre à Bababé.