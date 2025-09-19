L’IRA dénonce l’arrestation d’un militant des droits humains

L’Initiative de Résurgence Abolitionniste (IRA-Mauritanie) a dénoncé jeudi l’arrestation de son militant Youssouf Kamara, interpellé la veille à son domicile de Nouakchott par des policiers en civil, sans mandat ni justification apparente.

Selon l’organisation, cinq agents ont procédé à l’arrestation vers 18h45 et le militant est depuis détenu dans des conditions non précisées. Aucune communication officielle n’a été faite.

Kamara, engagé dans la défense des droits des communautés n̈egros-mauritaniennes, avait participé la veille à une réunion militante, ce qui pourrait, selon l’IRA, expliquer son interpellation.

L’ONG appelle à sa libération immédiate et accuse les autorités de pratiquer des arrestations arbitraires visant des militants pacifiques.