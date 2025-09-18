Succession du président Ghazouani: "Spéculations prématurée", jugent Merzoug et Nani Cherougha

À quatre ans de la fin du second et dernier mandat du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, des spéculations agitent déjà la scène politique mauritanienne. Plusieurs publications, relayées sur les réseaux sociaux, avancent les noms de certains membres du gouvernement comme de potentiels successeurs du chef de l’État. Parmi eux figurent le ministre de l’Intérieur Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, le ministre de la Défense Hanena Ould Sidi, le Premier ministre Moctar Ould Diay, le ministre de la Justice Mohamed Mahmoud Ould Boya, le ministre directeur de cabinet du président, Nani Ould Chrougha ainsi que le ministre des Affaires étrangères Mohamed Salem Ould Merzoug.

Ces rumeurs, jugées prématurées, ont suscité des réactions au sein même de l’exécutif. Le ministre directeur de cabinet Nani Ould Chrougha, et le chef de la diplomatie, Mohamed Salem Ould Merzoug, ont dénoncé, sur Facebook, ce qu’ils considèrent comme des tentatives de diversion destinées à semer la confusion et à perturber la sérénité nécessaire à la mise en œuvre du programme présidentiel.

Tous deux ont souligné que le gouvernement reste soudé derrière le président Ghazouani et engagé dans la réalisation des réformes structurelles prévues par son programme « Mon ambition pour la patrie », notamment dans les domaines des infrastructures, de la santé, de l’éducation et de la cohésion sociale.

Selon eux, l’heure n’est pas aux spéculations électorales mais au « travail collectif », afin de bâtir une Mauritanie « forte, juste, équitable et prospère».