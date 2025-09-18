Vers la réalisation d’une centrale électrique hybride suivant les 3 P

Bientôt une centrale électrique hybride solaire-éolienne avec un investissement de 300 millions de dollars sur le modèle du Partenariat Public Privé (PPP) verra la jour à Nouakchott.

Le ministre de l’économie et des finances, Sid’Ahmed ould Bouh et le Ministre de l’énergie et du pétrole, Mohamed ould Khaled, ont signé deux (2) contrats de Partenariat Public et Privé (PPP), avec Moulaye El ArbyBaba, Directeur Général de la société IWA GREEN ENERGY « dans le domaine de la production et de la commercialisation de l’électricité », annonce le ministère de l’énergie et du pétrole.

Le premier contrat, de concession (PPP), porte sur la construction d’une nouvelle centrale électrique d’une capacité installée de 60 mégawatts (MW).

Le second contrat, d’achat d’électricité ou (PPA), définit les termes et les mécanismes d’achat de l’énergie produite au profit de la Société Mauritanienne d’Electricité (SOMELEC) ».

La nouvelle centrale électrique hybride solaire-éolienne, sera dotée d’’une capacité de 160 MW solaire et 60 éoliens. Grâce au projet, la Mauritanie disposera pour la première fois, d’une centrale hybride dotée d’un système de stockage d’énergie par batteries, permettant d’injecter 370 MWh d’énergie stockée.

Cette fonction est particulièrement cruciale, pendant les périodes de vent faible, durant la nuit ou en cas de faible ensoleillement, dû aux tempêtes de sable ou à la couverture nuageuse.

La création de cette nouvelle centrale électrique hybride « rentre dans le cadre d’une stratégie de construction et d’exploitation de nouvelles unités, dont certaines, basées sur des énergies renouvelables et d’autres sur le gaz, toutes régies par la loi sur PPP».

Cette stratégie permet à l’Etat d’éviter le recours à l’endettement extérieur, en transformant le secteur de l’énergie, grâce aux investissements privés ».

Dans cette perspective, l’opérateur GREEN IWA ENERGY « prendra en charge tous les aspects financiers et techniques du projet, notamment la mobilisation de l’enveloppe financière de 300 millions de dollars, ainsi que l’exploitation et la maintenance, des installations pendant la durée du partenariat.

La SOMELEC, de son côté, achètera et commercialisera l’électricité verte produite à un coût réduit».

La durée des travaux est prévue sur une période 12 mois.