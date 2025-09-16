Du non ou oui ?

Interpelé par la question d’un intervenant sur le site https://fr.quora.com, inversant les personnalités respectives de Moïse (PBL) et de Dieu, un de nos contributeurs a jugé nécessaire de répondre à cette allégation. Merci d’y porter attention et d’en accepter, sinon l’esprit, du moins la logique, quelles que soient vos convictions personnelles.

Non ! la vérité est à l’inverse, du point de vue, bien évidemment, de tout monothéiste juif, chrétien ou musulman. Voici ce que rapportent à ce sujet les versets 13 et 14 du chapitre de la Genèse rapporté par la Torah. 13 – « Moïse dit à Dieu : J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai : Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais, s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » 14 – « Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta : C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël : Celui qui s'appelle "je suis" m'a envoyé vers vous ».

Ceci rappelé, que pensez-vous de la logique interne et, surtout, des bienfaits sociaux potentiels, au moins pour sa communauté alors souffrante et tourmentée, comme en plein orage, qu’ont apportés les dix commandements hébraïques que vous supputez malicieusement énoncés par un être humain ? Vous savez manifestement raisonner. C’est une faculté que vos parents et vos maîtres ont eu l’amour et la patience de développer en vous. Louange à eux ! Pourquoi donc négliger l'hypothèse de ce que cette législation ait pu être révélée, quasiment en un éclair dans le secret de son âme, par un « être » suprême invisible non perceptible par l’œil « ordinaire » ? Vision intérieure, intense, non maîtrisable, qu’aurait alors vécue le prophète Moïse (Paix et bénédictions sur Lui), d’après tous les croyants monothéistes ?

Que pensez-vous de l’enseignement des lois qui se sont imposées, tout aussi impérativement, aux prophètes (PBE) qui ont vécu à sa suite, notamment Jésus (PBL) et Mohammed (PBL), dans les conditions pile appropriées à leur temps et environnement respectif ? Humain, chacun d’entre nous est confronté aux limites de ses sens ordinaires et compréhension de son environnement… Même rigoureusement mathématique, la logique n’est certes qu’un habit mais la paix n’est-elle pas le destin de tout conflit ?

Que pensez-vous de l’état de notre monde actuel ? Dans le maelström des opinions contradictoires, pensez-vous qu'il puisse guérir, seul, de ses toujours croissantes et innombrables plaies : conflits inter-individuels, intercommunautaires et sectaires, pollutions environnementales, inégalités sociales, pauvreté, ignorance, guerres, injustices, etc. ; sans une nouvelle – et dernière, incha Allah ! – intervention de ce fameux Être suprême non humain, uniquement perceptible par nos sens intérieurs, notamment la foi ?

Oui, nul ne peut voir Dieu sans mourir… à lui-même. Merci d’avoir offert à tous l’occasion de ce débat et permettez-moi enfin de conclure mon intervention sur un verset coranique : « Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un homme et d’une femme. Et nous avons fait de vous des clans et des tribus afin que vous puissiez vous reconnaître. En vérité, le plus honorable d’entre vous est le plus pieux. Assurément, Allah est Omniscient, Très-Conscient ! » (Saint-Coran, 49-13)

Tawfiq Mansour