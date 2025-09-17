Quand les mots pèsent plus que les coups

Dans un campement nomade vivait un vieil homme sage, connu sous le nom de Sidi. Sa force n’était plus celle de sa jeunesse, mais sa voix portait encore loin, car tous savaient qu’il choisissait ses mots avec soin.

Un jour, deux jeunes bergers se disputèrent à propos d’un troupeau. L’un, furieux, lança à l’autre des paroles dures comme des pierres. Le silence tomba sur l’assemblée : personne ne s’attendait à tant de violence dans la bouche d’un si jeune homme. L’autre berger, blessé, baissa la tête et s’éloigna, le cœur lourd.

Voyant la scène, Sidi fit venir les enfants du village. Il prit une peau fraîchement cousue et la posa devant eux. Puis, avec une dague, il la perça de multiples entailles.

— Voyez, dit-il, la peau est maintenant abîmée.

Il tendit ensuite une aiguille et du fil aux enfants, leur demandant de recoudre les trous. Ils s’exécutèrent avec application. Quand le travail fut fini, Sidi montra la peau au groupe :

— Elle tient toujours, mais regardez bien… les cicatrices demeurent.

Alors il ajouta :

— Ainsi sont les paroles blessantes. Comme la plaie du couteau, elles peuvent être refermées par le temps ou le pardon. Mais, comme cette peau, le cœur garde toujours la trace des blessures.

Les jeunes bergers comprirent alors la sagesse des anciens. Un coup peut faire mal aujourd’hui et guérir demain, mais un mot cruel, lui, peut marquer toute une vie.

Depuis ce jour, dans le campement, chacun prit garde à sa langue, se souvenant du proverbe des ancêtres : « La plaie guérit, mais les paroles blessantes ne guérissent pas. »



Ahmed Mahmoud Mohamed dit Jemal