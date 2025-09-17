Chronique: Entre Nous

Mais, cette Mauritanie qui s'entête à continuer à marquer résolument le pas. Nous sommes dans quel pays ? Mais, cette histoire de moi je suis qui et toi tu es quoi ne finit pas ? Je comprends l'utilité d'une eau potable. L'importance d'une électricité qui ne déleste pas. D'un verger. D'une parcelle de riz, d'un champ de mil ou de maïs ou de haricot. D'un jardin maraîcher plein de carottes, d'onions, de betteraves et autres choux pommés, piment, salade... De 400 établissements scolaires, 20 centres de santé, 137 kilomètres de routes bitumées dont 50 kilomètres de routes circulaires et de bretelles que le porte-monnaie pardon porte-parole du gouvernement vient d'annoncer dans le cadre du plan d'urgence de la modernisation de Nouakchott. Un plan démarré il ya dix mois et qui n'a rien fait encore mais qui va tout finir dans les six prochains mois. Excellence Monsieur le Ministre et porte-parole du gouvernement, un adage populaire ( ça tombe bien, tu es aussi Ministre de la culture) dit que " Celui qui se cache par les jours (derrière les jours, c'est tout comme) est nu". Or, un ministre nu, ça doit vraiment faire très peur. Mais ce que moi, je ne comprends pas. Et en quoi cela avance. Exactement comme connaître le sexe du papillon. Ce sont ces "des bas" qui font rage sur la beidanité des Harratines, l'arabité des Beidanes. Vraiment, n'importe quoi ! Au temps de l'Intelligence Artificielle, la fameuse IA, de ChatGpt (merci soit dit en passant pour tes longs textes très bien écrits et trés bien pensés qui nous ont bloqué l'inspiration) voilà encore chez nous qu'on nous gave de fausses platitudes et de forfaitures mensongères. C'est mon père qui a chassé les colons. C'est ma tribu qui a instauré la démocratie. C'est mon éthnie qui a propagé l'Islam. C'est mon aieul qui a choisi le site de Nouakchott. C'est qui le candidat du système à la présidentielle de 2029? Serait un Maure ou un Harratine ? De l'Est ou du Nord ou de l'Ouest ou du centre? Pauvres de nous. Quel pays, quels citoyens! Salut.

Sneiba El Kory