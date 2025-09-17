Championnat national D2 : la FBBRIM dévoile la composition des poules régionales

La Fédération Mauritanienne de Basketball (FBBRIM) a publié la répartition officielle des équipes engagées dans le Championnat national de deuxième division (D2) pour l’édition 2024. La compétition se jouera en phase de groupes, structurée selon un découpage géographique visant à favoriser l’accessibilité et la compétitivité à travers le territoire national. Voici la composition des quatre poules.

Poule Nord (Nouadhibou) : SNIM de Nouadhibou BC, Kédia de Zouérat BC, El Mina BC, Doubango BC ; poule Sud (Boghé) : Boghé BC, KFC BC, Legouwaré BC, Touerja BC ; poule Nouakchott 1 (NKC1) : Feu Tatum Walo BC, Arafat BC, Université BC, BMD BC ; poule Nouakchott 2 (NKC2) : TVZ BC, Kiffa BC, Riyad BC, Sebkha BA. Avec cette structuration, la FBBRIM réaffirme sa volonté de dynamiser le basket à l’échelle nationale, en favorisant l’émergence de talents issus de toutes les régions. La date officielle du coup d’envoi de la saison sera communiquée ultérieurement. La D2 2024 s’annonce déjà comme un véritable vivier de jeunes espoirs et un tremplin vers l’élite du basket mauritanien.

Ligue des Champions CAF : un quatuor mauritanien désigné pour Jemus FC – Al Hilal

La Confédération africaine de football (CAF) a confié à un quatuor arbitral mauritanien la direction de la rencontre entre Jemus FC (Soudan du Sud) et Al Hilal (Soudan), prévue le 21 Septembre 2025 au stade de Juba, dans le cadre du tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine. Le sifflet central sera tenu par l’arbitre international Abdelaziz Bouh, accompagné de ses compatriotes Youssef Mohamed Mahmoud (assistant 1) et Ibrahim Salem Ahmada (assistant 2). Le rôle de quatrième arbitre sera assuré par Babacar Saar. Cette désignation confirme la montée en puissance du corps arbitral mauritanien sur la scène continentale.

Mondial 2026 – Éliminatoires : La Mauritanie accrochée par le Soudan du Sud et freinée dans sa course

Comme lors du match aller (0-0) disputé au stade Abdoulaye Wade à Diamnadio, la Mauritanie et le Soudan du Sud n’ont pas réussi à se départager. Ce mardi, au stade municipal de Nouadhibou, les deux équipes se sont quittées sur un nouveau nul vierge (0-0), dans le cadre de la 8ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un match fermé : après avoir retrouvé confiance vendredi dernier grâce à une victoire convaincante face au Togo (2-0), les Mourabitounes espéraient confirmer à domicile pour se rapprocher du haut du classement. Mais malgré une possession largement en leur faveur et plusieurs situations intéressantes, ils se sont heurtés à un bloc sud-soudanais solide et discipliné. Les Bright Stars, bien regroupés, ont réussi à annihiler toutes les offensives de leurs adversaires et à préserver leur cage inviolée. Ce nul, le deuxième face au même adversaire, constitue un coup d’arrêt pour les hommes d’Aritz Lopez Garaï. Avec ce point, la Mauritanie reste loin des deux premières places qualificatives pour le Mondial. Le Soudan du Sud, de son côté, signe une performance encourageante à l’extérieur et confirme sa capacité à tenir tête aux sélections mieux classées.

Incidence au classement

À l’issue de cette huitième journée, la Mauritanie stagne au milieu du tableau, comptant désormais six points (après sa victoire contre le Togo et ce nul). Les Mourabitounes perdent ainsi l’occasion de se rapprocher du duo de tête, dominé par le Sénégal (18 points) et la RDC (16 points). Le Soudan du Sud, avec ce nouveau point, reste également en bas du classement, mais continue de compliquer la tâche de ses concurrents directs.

Pour rappel, le groupe B des éliminatoires africains pour la Coupe du Monde 2026 a connu un tournant majeur. En déplacement, le Sénégal a battu la République Démocratique du Congo (RDC) 3-2, tandis que le Togo s'est imposé 1-0 face au Soudan. Ces résultats ont bouleversé le classement, plaçant les Lions de la Teranga en tête du groupe.

Grâce à sa victoire, le Sénégal prend une option sérieuse pour la qualification directe. Malgré sa défaite, la RDC reste en course. Avec 12 points, le Soudan conserve également ses chances. En remportant son match contre le Soudan, le Togo maintient un mince espoir de qualification. Les prochaines journées seront décisives pour déterminer l'équipe qui obtiendra le ticket direct pour le Mondial 2026.

Transfert : Mohamed Salem Ekbad rejoint le FC Nzidane

Le FC Nzidane a accueilli ce matin sa nouvelle recrue offensive. L’attaquant mauritanien Mohamed Salem Ekbad a pris part à sa première séance d’entraînement avec le club basé dans la région de l’Adrar. Âgé de 27 ans, Ekbad s’est engagé pour une saison après avoir quitté les Vipers SC d’Ouganda où il évoluait lors du dernier exercice. Le joueur espère relancer sa carrière sous les couleurs du FC Nzidane et apporter son expérience au secteur offensif de l’équipe. La direction du club s’est félicitée de cette arrivée, qui devrait renforcer la ligne d’attaque à l’approche du début de saison.

AS Douanes : Oumar Mbareck tentera de rebondir

Freiné par de multiples blessures lors d e son passage au FC Nouadhibou, le milieu de terrain mauritanien Oumar Mbareck tente de relancer sa carrière sous les couleurs de l’AS Douanes, a-t-on appris vendredi auprès du club. Formé à l’ASAC Concorde, où il était considéré comme l’un des jeunes espoirs du football mauritanien, Mbareck n’a jamais confirmé tout son potentiel en raison de pépins physiques à répétition. À 23 ans, il espère retrouver du temps de jeu et relancer son élan avec les Douaniers.

Mercato : Ablaye Sy fait son retour et signe à l’AS Douanes

L’AS Douanes a officialisé le retour d’un visage bien connu du championnat national. L’ex-défenseur du FC Nouadhibou, Ablaye Sy, s’est engagé avec le club de la capitale après un passage dans le Golfe. Ce come-back marque une nouvelle étape dans sa carrière. Réputé pour son engagement et son sens du placement, Sy apportera son expérience à une équipe des Douaniers ambitieuse pour la saison à venir. La direction du club compte sur lui pour renforcer l’arrière-garde et encadrer les jeunes talents de l’effectif.