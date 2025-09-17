Des tribus qui se réunissent au vu et au su de tous pour choisir leurs chefs. D’autres qui organisent des festivals ouvertement en leur nom. D’autres, enfin, qui se plaignent de ne pas avoir leur part du gâteau que constituent les hautes fonctions. On a assisté ces derniers mois au retour en force de la tribu sans que l’État ne lève le petit doigt. Il y a quelques mois pourtant, Mohamed Salem ould Merzoug, encore ministre de l’Intérieur, avait envoyé une circulaire à toutes les autorités administratives interdisant toute manifestation à caractère tribal. Et la consigné fut respectée… du moins jusqu’à son départ. Mais chassez le naturel, il revient au galop. Il y a des réflexes qui ont la vie tellement dure que, même avec la meilleure volonté du monde, il est pratiquement impossible de s’en défaire. Et la tribu en fait sans conteste partie. Feu Mokhtar, le père de la Nation, l’avait combattue intelligemment. Ainsi les chefs de tribus étaient reconnus par l’État et avaient même droit à un traitement symbolique du Trésor public. Mais une fois ceux-ci morts et enterrés, leurs remplaçants n’ont plus été reconnus par l’Administration et ne percevaient donc plus rien. L’idée du fin stratège était apparemment de faire disparaître les chefferies par extinction pour reprendre un mot en vogue à l’époque. Mais il lui arriva aussi de leur donner des coups plus violents. Ainsi tous les fonctionnaires qui avaient assisté à une réunion tribale en 1974 furent tous été limogés d’un coup. En ce temps pourtant, la tribu était pourtant plus forte et l’État juvénile. Mais il y avait une volonté. Et c’est ce qui compte quand on veut bâtir un État.

Ahmed ould Cheikh