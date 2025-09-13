Mme Fatimata Kane, adjointe à la BCM : une première pour l’institution

Par décret en date du 10 septembre 2025, Mme Fatimata Kane a été nommée gouverneure adjointe à la Banque centrale de Mauritanie (BCM). Une première pour cette institution monétaire jusqu’ici chasse gardée de la gent masculine. Une promotion bien accueille à Tékane, sa ville natale.

Le choix porté par la présidence de la République n’est pas fortuit. En Effet, Fatimata Kane dispose d’un imposant background. Plus de 20 ans d’expérience dans l’assurance et la finance. Cette Tékanoise a évolué et accompagné la mutation de grands groupes et institutions internationales. Mme Kane a travaillé plus de 15 ans au sein de cabinets Conseils en France, pilotant ainsi des missions en gestion actif/passif, allocations stratégiques d’actifs et de déploiement de solvabilité II.

Forte de cette expérience, elle devient Product Owner de la conformité IFRS 17 pour un grand groupe international de bancassurance français, ce qui l’a conduite à Milan en Italie où elle a eu à prendre en charge les clôtures financières et le pilotage budgétaire de la filiale italienne tout en pilotant des projets d’optimisation et d’industrialisation des processus.

Le choix de cette spécialiste en statistiques, avenante et courtoise vient récompenser une riche expérience et surtout ses capacités à allier vision stratégique, précision technique et leadership au sein des organisations internationales.

Comme Fatimata Kane, Mohamed Salem Hamody a été également nommé adjoint au gouverneur de la BCM. Ayant bénéficie d’une promotion interne, ce cadre est aussi reconnu pour ses compétences et ses qualités humaines.

L’arrivée de ce duo auprès du gouverneur actuel de la BCM, ould Dhehbi, a l’heure où celle-ci entame de grandes réformes et initiatives ne manquera pas d’apporter une grande valeur ajoutée à cette institution monétaire nationale.