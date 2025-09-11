Depuis quelques semaines, un groupe de personnes composé de responsables associatifs, de personnes engagées, motivées et animées par un objectif commun, réfléchit à la mise en place d’un organe représentatif de la diaspora.

Cette initiative vise à :

. Représenter et défendre les intérêts de la communauté Mauritanienne résidant en France ;

. Renforcer les liens de solidarité et de fraternité entre les Mauritaniens de France ;

. Contribuer au développement de la Mauritanie à travers des actions de coopération, de solidarité et de développement ;

. Être un interlocuteur légitime des autorités Françaises, Mauritaniennes, ainsi que des institutions internationales sur toutes les questions concernant la diaspora Mauritanienne.

Une initiative dans la continuité.

Ce projet s’est appuyé sur un travail qui avait été mené il y a de cela huit ans. En effet, entre 2015 et 2016, un groupe de personnes issues du milieu associatif avait mené dans un cadre informel une réflexion poussée qui devrait conduire à la création d’une telle structure représentant la diaspora mauritanienne en France.

Dans un contexte national favorable (volonté de l’État mauritanien de structurer les diasporas que Mohamed Maouloud MOHAMED SALEM, Directeur des mauritaniens de l’extérieur aux Ministères des Affaires Étrangères a évoqué lors de sa mission en Europe courant août, l’organisation prochaine d’un forum de la diaspora…), il est plus que nécessaire pour la diaspora en France de se structurer. A cet effet, cette diaspora qui déploie des efforts collectifs de développement social et économique de la Mauritanie mérite qu’on lui accorde une place importante dans la conduite des affaires du pays.

Une démarche inclusive et concertée.

Pour ce faire, il est primordial d’agir de manière concertée et organisée en prenant appui sur les associations, les communautés villageoises ou régionales, les personnes ressources, les personnes animées de bonne volonté qui souhaitent s’impliquer dans ce projet.

Parallèlement à ce travail de réflexion, le groupe a rencontré dans un premier temps l’ambassadeur de Mauritanie son excellence Mohamed Yahiya TEISS, le 27 août 2025 pour lui présenter ledit projet qu’il a accueilli très favorablement. L’accueil a été très courtois et les échanges riches en idées. Dans un second temps, le groupe a rencontré l’honorable député des Mauritaniens d’Europe du Nord Issa DIAWARA le 31 août 2025. Cette rencontre a été marquée par des points de convergence et hautement salué par notre représentant à l assemblée nationale.

Nous tenons à préciser aussi que les plus hautes autorités de la Mauritanie ont été informées de l’existence de cette initiative à travers un document qui leur a été transmis.

Les prochaines étapes.

Dans les prochains jours, une consultation des associations, des membres de la communauté mauritaniennesera lancée afin de leur présenter le projet. Cette consultation devrait durer deux mois, suite à cela une assemblée générale sera convoquée pour faire un bilan et décider des modalités pratiques conduisant à la création de cet organe. Le groupe reste ouvert à toutes les bonnes volontés.

Nous comptons sur la participation de tous sans exclusion et faisons appel à toutes les énergies positives et aux autorités mauritaniennes pour contribuer à cette démarche.

Le collectif de réflexion.

DIABIRA Hamady , EL KHAIR Baba Ahmed , SOW Abdoul Aziz, EHBE Sidaty, CAMARA Ousmane, CAMARA Malick Samba, CAMARA Awa, Fatimetou AHMED BABOU, Maimouna THIAM, Maimouna BA, BA Daouda Aly, BA Amadou Mamadou, BA Demba Mamadou, DIARRA Adama, DIABIRA Bakary, SOW Tacko Moussa, N’DIAYE Abou Kalidou, DIAKITE Boubacar, Bakary KAMARA

Contacts :

DIABIRA Hamady (0621942114)

EHBE Sidaty (0605770514)

CAMARA Awa (0663058061)

SOW Abdoul Aziz (0652742134)

BA Amadou Mamadou (0769357579)

@ : [email protected]