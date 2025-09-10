Hausse de 0,8% de l’indice national des prix à la consommation

En août 2025, l’indice National des prix à la consommation « enregistre une hausse de 0,8% par rapport au mois précédent » selon le dernier bulletin de l’Agence Nationale de la Statistique et de l’Analyse Démographique et Economique (ANSADE).

Ce phénomène « de progression mensuelle s’explique principalement par la hausse des prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées (1,2%), des meubles, articles de ménage et d’entretien courant du foyer (plus 0,5%) et transports (plus 0,3%) ».

Par ailleurs « le taux d’inflation sur les 12 derniers mois poursuit une tendance baissière depuis janvier 2025 et s’établit à 1,3%. En rythme annuel, ce taux se situe à 1,4% ».

Ainsi, au cours du mois d’août « les prix de la fonction transports ont augmenté de 0,3%. Cette progression résulte principalement de la hausse de certains sous-groupes de consommation tels que les pièces de rechange et accessoires (plus 1%) et transport routier de passagers (0,2%) ».

Sur la même période de référence août 2025 « les prix des produits importés ont augmenté de 0,4% par rapport au mois précédent. Ce qui porte l’inflation importée à plus 0,4% sur les 12 derniers mois et moins 0,2% en glissement annuel ».