Tasiast réaffirme son engagement en faveur d’une exploitation minière responsable à l’occasion de la 7ème Conférence des Mauritanides

Nouakchott, Mauritanie – 10 septembre 2025 – Tasiast Mauritanie Limited S.A. (Tasiast) prend part à la 7ᵉ Conférence et Exposition Mauritanides sur les Mines, le Pétrole, le Gaz et l’Énergie, organisée à Nouakchott du 8 au 10 septembre 2025 sous le haut patronage de S.E. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie. La délégation de Kinross Gold Corporation est conduite par son Président-directeur général, J. Paul Rollinson, illustrant à la fois l’importance stratégique de Tasiast au sein du portefeuille du groupe et la volonté affirmée de l’entreprise de demeurer un partenaire de référence pour la Mauritanie.

Reconnu comme le plus grand rendez-vous en Afrique du Nord-Ouest dédié aux secteurs minier, pétrolier, gazier et des énergies renouvelables, la conférence des Mauritanides réunit pendant trois jours des représentants de gouvernements, d’institutions financières, d’investisseurs et d’industriels afin de promouvoir le dialogue et le développement de partenariats. Tasiast est honorée de figurer parmi les sponsors « platinum » de cette édition, qui rassemble plus de 2 000 participants, 70 intervenants et 100 exposants autour du thème : « Construire demain avec les minerais critiques, le gaz et l’énergie ».

Le 9 septembre, M. Rollinson a prononcé une allocution consacrée au potentiel croissant du secteur minier en Mauritanie et au rôle de Tasiast dans l’accompagnement d’un développement économique inclusif. Il a salué les avancées réalisées par le pays dans l’amélioration du climat des affaires et a réitéré l’engagement durable de Kinross : « L’exploitation minière ne consiste pas seulement à extraire des ressources, elle vise aussi à créer des opportunités, à soutenir les communautés et à bâtir ensemble un avenir durable. Nous restons pleinement engagés en faveur d’une exploitation minière responsable en Mauritanie, avec pour priorité de générer une valeur pérenne et de consolider notre rôle de partenaire de confiance auprès des communautés et du pays dans son ensemble ».

Dans le cadre de cette participation, M. Rollinson a eu des entretiens officiels avec S.E. Thiam Tidjani, Ministre des Mines et de l’Industrie, ainsi que S.E. Sid'Ahmed Ould Bouh, Ministre de l’Économie et des Finances. Ces consultations ont permis de réaffirmer la profondeur du partenariat stratégique qui unit Kinross et la Mauritanie et d’envisager de nouvelles pistes pour en consolider les acquis.

Fort de plus de 15 années d’activité en Mauritanie, Tasiast est aujourd’hui le premier employeur privé du pays, avec plus de 4 000 emplois directs et indirects, dont 97,8 % de nationaux au sein de son effectif direct. Les opérations de l’entreprise contribuent de manière substantielle à l’économie nationale, à travers les paiements versés à l’État, les achats auprès de fournisseurs locaux et les salaires distribués aux employés. En 2024, Tasiast a ainsi versé 195,9 millions USD au budget de l’État, consacré 225,8 millions USD aux achats locaux et distribué 95,2 millions USD de salaires bruts.

Au-delà de sa contribution économique, Tasiast met un accent particulier sur le développement durable des communautés hôtes, notamment à travers le Fonds Tasiast, créé en 2024. Ce mécanisme vise à renforcer la résilience socio-économique des populations locales en finançant des projets de développement alignés sur les priorités nationales. Il consacre 6 USD par once d’or produite à des investissements sociaux dans les régions de l’Inchiri et de Nouadhibou.

L’entreprise s’engage également à équiper la prochaine génération de talents mauritaniens en investissant dans la formation et le développement des compétences. Depuis 2018, plus de 420 jeunes ont bénéficié de programmes de formation professionnelle financés par Tasiast. En 2025, un nouvel accord conclu avec le Ministère de la Formation professionnelle, de l’Artisanat et des Métiers permettra à 180 étudiants supplémentaires d’acquérir des compétences techniques grâce au financement de l’entreprise. En outre, un protocole d’accord a été signé en début d’année avec le même ministère afin de contribuer à la création de l’École des Mines, du Pétrole et du Gaz à Nouakchott.

À travers l’ensemble de ses initiatives, Tasiast réaffirme sa volonté de demeurer un partenaire clé du développement de la Mauritanie, en privilégiant le dialogue avec les autorités publiques, les acteurs économiques et les communautés, et en œuvrant à la consolidation de la contribution du secteur minier à l’économie nationale sur le long terme.

