ONU : un Mauritanien nommé Coordonnateur résident en Micronésie

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a nommé le Mauritanien Mamadou Kane au poste de Coordonnateur résident des Nations Unies en Micronésie, a annoncé lundi l’organisation.

La nomination, effective depuis le 7 septembre et approuvée par le gouvernement hôte, couvre également les questions de programme à Kiribati, aux Îles Marshall, à Nauru et aux Palaos, selon un communiqué onusien.

M. Kane apporte plus de 20 ans d’expérience en développement, diplomatie et gouvernance environnementale. Il était jusqu’à récemment Secrétaire exécutif de la Convention d’Abidjan, où il a accompagné 22 pays africains dans leur transition vers une économie bleue durable.

Auparavant, il a occupé plusieurs postes au Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), notamment comme directeur du bureau en Arabie saoudite (2020-2022). Il a aussi coordonné des programmes sur les accords multilatéraux environnementaux dans les petits États insulaires en développement et dirigé le Fonds pour l’éléphant d’Afrique relevant de la CITES.

M. Kane, qui a débuté sa carrière onusienne en 2004, est titulaire d’un MBA en finance et d’une maîtrise en commerce international obtenus aux États-Unis.