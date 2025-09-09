Atelier CSVVDH: Trente cinq  ambassadeurs pour défendre la SR et l'égalité de genre

Le Comité de Solidarité des Victimes de Violation de Droits Humains (CSVVDH), en partenariat avec le programme WISH-WACA, a lancé ce lundi à Nouakchott un atelier de formation au profit de 35 jeunes ambassadeurs de la santé de la reproduction. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des jeunes en matière de droits sexuels et reproductifs, avec pour ambition de les transformer en relais communautaires engagés et bien informés.

Durant cinq jours, ces jeunes venus de différentes régions bénéficieront de modules variés portant notamment sur les droits humains, la santé sexuelle et reproductive, les mécanismes de protection, l’accès aux services de santé, ainsi que les compétences de plaidoyer. L’objectif est de les doter d’outils concrets pour sensibiliser leurs pairs, lutter contre les discriminations et améliorer l’accès à l’information et aux soins.

Dans son discours d’ouverture, la présidente du CSVDH, Mme Sy née Lalla Aïché Ouedraogo, a salué l’engagement des jeunes participants, soulignant leur rôle central dans la transformation sociale :« Cette formation vise à vous armer intellectuellement et humainement pour devenir des leaders du changement, porteurs des valeurs d’égalité, de respect et de dignité. Les défis en matière de santé reproductive sont encore nombreux, mais avec votre implication, nous croyons fermement qu’un avenir meilleur est possible. » Mme Sy a également insisté sur la nécessité d’un engagement continu de la jeunesse dans la défense des droits, tout en appelant les institutions à soutenir davantage ce type d’initiatives porteuses de solutions concrètes.

L’atelier bénéficie de l’appui technique de partenaires tels que IPAS, le Ministère de la Santé à travers le PNSR, ainsi que de la coordination régionale de WiLDAF-AO.

La rencontre, tenue à Nouakchott, s’inscrit dans la stratégie nationale visant à renforcer l’accès des jeunes et des communautés, notamment en zones vulnérables, à des services de santé reproductive de qualité et à promouvoir l’égalité de genre.

Former des « agents de changement »

Ces jeunes ambassadeurs seront outillés pour devenir de véritables agents de changement, porteurs de messages en faveur :

-des droits en santé sexuelle et reproductive (DSSR),

-de l’égalité de genre,

-de la lutte contre les violences basées sur le genre,

-et du leadership inclusif.

L’objectif, selon les organisateurs, est d’améliorer durablement l’accès des femmes et des filles, particulièrement celles vivant dans la pauvreté, en milieu rural ou en situation de marginalisation, aux services de santé sexuelle et reproductive.

Les participants recevront à l’issue de la formation des attestations, mais surtout une mission : être des ambassadeurs actifs sur le terrain, dans leurs communautés respectives, afin de promouvoir un accès équitable à la santé de la reproduction pour tous et toutes.