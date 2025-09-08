Mohamed Camara : pionnier du handisport et figure de l’inclusion et de la résilience, n’est plus

La Mauritanie a perdu l’une de ses figures les plus emblématiques du combat pour l’inclusion des personnes en situation de handicap. Mohamed Camara, ancien président de la Fédération mauritanienne de handisports et président de l’Association des Groupes Musiciens de Mauritanie (AGMM), est décédé, ce dimanche 7 septembre, selon une source familiale, à l’âge de 67 ans, des suites d’une longue maladie.

Un pionnier du handisport

Mohamed Camara fut l’un des tout premiers handisportifs mauritaniens. Grâce à son engagement, la Fédération de handisports a permis au pays de remporter de nombreuses médailles lors de compétitions internationales. Son action a ouvert la voie à plusieurs générations d’athlètes, contribuant à faire émerger une véritable dynamique sportive au sein de la communauté des personnes handicapées.

L’art et la musique comme vecteurs d’inclusion

Au-delà du sport, Mohamed Camara croyait profondément en la force de la culture. Président du Groupe musical des personnes en situation de handicap, il a porté haut la voix des artistes mauritaniens en situation de handicap. Visionnaire, il fut l’initiateur du Festival international des personnes en situation de handicap (Handifestival), dont la douzième édition s’était tenue en 2022 et qui demeure une vitrine incontournable de talents souvent invisibilisés.

Héritage et hommage

Par son double engagement, sportif et culturel, Mohamed Camara laisse un héritage précieux. Son combat a permis de briser des barrières et d’offrir de nouvelles perspectives aux personnes en situation de handicap en Mauritanie.

Sa disparition suscite une profonde émotion au sein du mouvement sportif et culturel, ainsi qu’auprès de tous ceux qui ont croisé sa route. Inna lilahi wa inna ileyhi raj’ioune.

A son épouse Aîchetou, ses enfants, ses proches et le monde du handisport,RimSport , affligé par cette disparition, leur adresse ses condoléances les plus sincèrement attristées et prie Allah(SWT) de l’agréer dans son saint et vaste paradis et donne la force nécessaire à sa famille pour supporter cette épreuve douloureuse.

Source : Rimsport.net