Inondations : importants dégâts dans le Gorgol

De fortes pluies accompagnées d’orages ont causé d’importants dégâts matériels dans la wilaya du Gorgol, dans le sud de la Mauritanie, a annoncé dimanche le Comité technique d’intervention. Plusieurs localités ont été touchées : 44 maisons se sont effondrées à Edebay Ahl Guelaye, 26 à Batak Ahl Yamani, 14 à Djadjibiné Chrouva et une dizaine à M’Bout. À Foum Gleita, des ponts ont été submergés, coupant la route vers plusieurs communes.

Dans la moughataa de Maghama, les fortes pluies ont entraîné l’effondrement de cinq maisons anciennes en banco, ainsi que de deux boutiques et d’un entrepôt.

Dans la moughataa de Monguel, les inondations ont provoqué des glissements de terrain le long de la route goudronnée reliant Lekseiba à Monguel.

Les autorités poursuivent l’évaluation des dégâts et appellent les populations à la vigilance.