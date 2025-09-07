Califat général de la Tariqa Qadiriyya en Afrique de l’Ouest

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux

Que les bénédictions d’Allah soient sur le Messager envoyé en miséricorde pour l'univers

Nous suivons avec une vive inquiétude la crise que traverse la ville de Nioro en raison du siège imposé par les forces extrémistes du Macina au Mali. Nous, au Califat général de la Tariqa Qadiriyya d'Afrique de l'Ouest, sur les directives de Son Éminence le Calife général, Cheikh Abdul Aziz ouid Cheikh Ayah, tenons à clarifier ce qui suit :

- Le Califat Qadiriyya d'Afrique de l'Ouest condamne la situation à laquelle est confrontée la ville de Nioro. Il exprime également son mécontentement face à ce siège imposé à la ville, le considérant comme brutal et dénué de toute légitimité, menaçant la paix civile et la sécurité dans la région du Sahel. Par conséquent, nous demandons aux autorités compétentes d'intervenir rapidement pour résoudre cette crise dans l'intérêt des habitants de Nioro et rétablir la stabilité et la paix dans la ville.

Nous, au sein du Califat Qadiriyya, reconnaissons l'étendue des liens historiques qui unissent la première génération de l'Ordre Qadiriyya à la Tariqa Hamawiyya. Ce sont des liens profonds que nous apprécions et prenons en considération. Nous, au sein du Califat Qadiriyya, exprimons notre entière solidarité avec le Cheikh de la Tariqa Hamawiyya, dirigée par Son Éminence Cheikh Muhammadu Ould Cheikh Hamahoullah– que Dieu le protège et le préserve – et implorons Dieu Tout-Puissant de soulager la ville bénie de Nioro de cette affliction, d'aider ses habitants et de perpétuer sur eux les bienfaits de la sécurité et de la stabilité.

Que Dieu préserve la Présence bénie Hamawiyya, qu'il illumine sa lumière et la revête des habits du bien-être, de la sécurité et de la sûreté.

Porte-parole du Calife général de l'Ordre Qadiriyya en Afrique de l'Ouest : Taleb Bouya Ould Cheikh Ayah