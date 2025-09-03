Chronique: Entre Nous 

Sincèrement, entre vous et moi, wallahi, je ne me rappelle plus depuis quand que nos gouvernants successifs parlent de gabegie. Depuis quand ils parlent de mener une guerre sans merci contre la gabegie. Les présidents en ont parlé. Les premiers ministres en ont parlé. Les premières dames en ont parlé. Les ministres, les secrétaires généraux des ministères, les coordinateurs des projets, les directeurs centraux, les adminstrateurs généraux des grosses entreprises, les commissaires et délégués en ont parlé. On en parle depuis au moins quarante ans. Et pourtant ça continue à voler, à dilapider, à détourner. Alors qui vole? C'est qui, qui vole. Le voilà enfin découvert. Ce sont les enseignants. Ils ont tout volé : la craie, les tables et les cartables. Voilà pourquoi le pays n'avance pas. Pas de grosses infrastructures. Pas d'hôpitaux bien équipés. Pas de grands salaires ni de substantielles indemnités pour les fonctionnaires. Voilà enfin que la vérité a éclaté au grand jour. Il ya quelques années les ventes de la SNIM ont engendré 6 milliards de dollars. Le fonds COVID, c'est combien s'il vous plaît. Comment il a été géré. La centaine de voitures qui sont devenues un œil blanc du ministère de la santé. La vingtaine de milliards claqués dans le port de Ndiago qui est devenu les mamelles de l’ânon. Les adjudications des contrats d'hydrocarbures. Le blanchiment d'argent. Les centaines de milliards de la délégation de Taazour. Les scandales qui se suivent et se ressemblent dans quasiment tous les ministères. Les 300 millions du ministère des affaires islamiques liés au dernier pèlerinage. C'est clair que ce sont les gens de l'enseignement qui freinent le développement à cause de leur gabegie, de leurs malversations, de leur indélicatesse. De la mauvaise craie. Des centaines de milliers de tables dont la moitié n'a pas été réceptionnée. Soixante dix mille cartables perdus dans le désert. Voilà pourquoi on n’a pas décollé. Envoyez ces directeurs centraux et régionaux à l'échafaud pour mettre un terme à la gabegie. Qui se rapelle de la fable intitulée : " les animaux malades de la peste ". Pauvre baudet. Pauvres gens de l'éducation. Toutes vos tables, votre craie, vos sacoches et vos salaires n'équivalent même pas le budget d'un seul projet de l'un de nos autres ministères que des responsables de celui-ci engloutissent sans se retourner. Comme quoi la moralité de notre fable. ‘´Selon que vous soyez puissant ou misérable, la justice du roi vous rendra blanc ou noir". Salut !

Sneiba El Kory