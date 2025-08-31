Les écoliers du Brakna poursuivent leur colonie de vacances à Nouakchott

Vingt-deux jeunes élèves du Brakna poursuivent leur colonie de vacances à Nouakchott. Dans la capitale, ils ont effectué plusieurs visites d’institutions de la République. Durant les 9 jours, ils se sont rendus à la CNASS, à la Direction Générale des Douanes, à la TVM, à la RDM, au Port autonome de Nouakchott (PANPA), au Musée Sira Nabawiya, au Musée National, à la Cour Suprême et au 10eme jour de leur tournée, c’est-à-dire, le 30 août, ils ont visité le Banc d’Arguin, une belle opportunité pour ces jeunes esprits de plonger dans l’écosystème marin. Lors de ces différentes visites, les enfants et leurs 6 encadreurs ont eu à découvrir ces institutions et échangé avec leurs responsables. Les vacanciers poursuivront leur randonnée à Nouadhibou pour visiter la Zone Franche, le port de pêche et le port minéralier de la SNIM. …

Organisé dans le cadre du festival Culturel Artistique et Sportif d’Aleg, tenu du 16 au 20 courant, cette colonie de vacances est l’un des différents volets de cette rencontre qui a rassemblé les jeunes des 6 Moughtaa de la Wilaya du Brakna, à savoir, Maghta Lahjaar, Bababé, M’Bagne, Male, Aleg, Boghé.

Durant le festival, les participants ont eu droit à des soirées culturelles, artistiques et rencontres sportives entre les jeunes des six Moughataa comme ils ont assisté à des conférences-débats entre les cadres et la jeunesse de la wilaya sur des thématiques de l’heure. Les organisateurs ont procédé également aux récompenses des lauréats des concours nationaux, des compétitions culturelles, artistiques et sportives. Une émulation pour la jeunesse de la région. Ce festival a été salué par l’ensemble des responsables de la Wilaya car il a été l’occasion pour les jeunes des 6 Moughataa de se rencontrer et de se connaître, du coup il a contribué au renforcement de l’unité nationale et de la cohésion sociale.

Rappelons enfin, le festival d’Aleg a été organisé par l'association "El Wasit" pour la lutte contre la pauvreté et l'appui au développement local, la commune d'Aleg et le Conseil Régional du Brakna, sous le thème : « promouvoir la citoyenneté, encourager la créativité et soutenir le développement local ».