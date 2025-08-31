La ville de Bassiknou a abrité, du 29 au 31 août dernier des journées médicales. Une équipe de dix spécialistes en ORL, en pédiatrie, gynécologie, Ophtalmologie, stomatologie, radiologie, échographie, urologie, cardiologie et en maladies rénales a été déployée depuis Nouakchott pour contribuer à rapprocher les populations des soins de santé, difficilement accessibles en cette période estivale.

Organisée par Dr. Cheikh Hanana, spécialiste en ORL et ancien sénateur, la caravane a procédé à des consultations médicales gratuites, des interventions chirurgicales ; elle a distribué gratuitement un important lot de médicaments aux patients venus en grand nombre pour se faire ausculter au centre de santé de la ville de Bassikounou, où l’affluence était importante ; le bouche à bouche, les coups de fils et les réseaux sociaux ont rapidement relayé la bonne nouvelle. Des cas nécessitant des prises en charge poussées sont orientées vers des structures spécialisées pour leur traitement. Des dispositions seront prises à cet effet, assure Dr. Hanana.

Bassiknou est la capitale départementale éponyme, elle se situe à 200 km après Nema, d’où les difficultés d’accès aux soins de santé. Les populations n’ont pas manqué de saluer l’initiative du fils du terroir dont le but est de rapprocher les prestations médicales des populations nécessiteuses en particulier dans les coins les plus reculés du pays ; elles espèrent voir ce genre d’initiatives susciter des émulations auprès des cadres et élus du département. Les premières journées médicales de Bassiknou viennent répondre à l'appel du président de la République aux cadres et élus à passer leurs vacances chez eux et à entreprendre des actions pouvant contribuer au développement de leur terroir.