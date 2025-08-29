Elargi, Ahmed Samba réclame la fin du "harcèlement" et la libération d’Ould Bakar

L’opposant Ahmed Ould Samba a appelé les autorités à mettre fin à ce qu’il a qualifié de "répression des militants et de restriction des libertés", tout en demandant la libération immédiate du militant écologiste Ali Ould Bakar.

Dans sa première déclaration après sa libération, Ould Samba a affirmé que l’arrestation de Ould Bakar était liée à la révélation de "dossiers de corruption et de pillage des richesses du pays", dénonçant une campagne visant les défenseurs de l’intérêt public.

La Cour d’appel de Nouakchott-Ouest avait décidé, jeudi, de suspendre l’exécution du reste de la peine de prison prononcée contre lui, ce qui a conduit à son élargissement le même jour.

Ould Samba avait été arrêté à la fin de l’année dernière après avoir publié un post accusant le président Mohamed Ould Ghazouani de mener des "politiques racistes et corrompues".