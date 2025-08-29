Diene Keita, une grande amie de la Mauritanie, nommée Directrice exécutive du FNUAP

À l'issue de consultations avec le Conseil d'administration du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a annoncé aujourd'hui la nomination de Diene Keita, de Guinée, au poste de Directrice exécutive du Fonds. Elle succède à Natalia Kanem, du Panama, à qui le Secrétaire général exprime sa profonde gratitude pour son dévouement et son engagement exceptionnel envers l'Organisation.

Actuellement Directrice exécutive par intérim du FNUAP, Mme Keita est Directrice exécutive adjointe (Programme) du FNUAP depuis 2020, apportant plus de trois décennies de leadership dans le développement international et la fonction publique.

Au cours de sa carrière, elle a été ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine de la République de Guinée, ainsi que d'une vaste expérience au sein des Nations Unies. Elle a occupé des postes de direction au sein du FNUAP, notamment comme représentante au Nigéria et en République démocratique du Congo. Elle a également été coordonnatrice résidente des Nations Unies en Mauritanie, un pays qu’elle aime beaucoup et où elle a gardé de très bonnes relations, au Bénin et en République démocratique du Congo. Mme Keita a débuté sa carrière aux Nations Unies en 1990 au sein du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Tout au long de sa carrière, Mme Keita a beaucoup œuvré sur l'autonomisation des femmes et des jeunes, la croissance inclusive, les questions démographiques et le développement humain durable. Elle s'est concentrée sur la santé sexuelle et reproductive, ainsi que sur la lutte contre les violences sexistes en contexte humanitaire.

Mme Keita est titulaire d'un doctorat en droit et de diplômes d'études supérieures en économie internationale, en droit du développement et en relations internationales de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en France. Elle parle couramment l'anglais, le français, l'italien, le malinké, le bambara, le soussou et a des notions de peul.