Le ministère de l’Intérieur dénonce un rapport «biaisé » de Human Rights Watch

Le ministère de l’Intérieur a rejeté vendredi le dernier rapport de Human Rights Watch (HRW) sur la gestion des migrants irréguliers en Mauritanie, le qualifiant de « dépourvu d’objectivité et de crédibilité » et contraire « aux réalités observées sur le terrain ».

Dans un communiqué, le ministère a affirmé que le pays applique son cadre juridique en matière de lutte contre la migration irrégulière, conformément aux conventions internationales relatives aux droits de l’homme.

Il a mis en avant plusieurs mesures, dont l’ouverture de cinq centres d’accueil temporaires à Nouakchott et Nouadhibou, dont un réservé aux femmes, ainsi que la création de deux nouveaux centres maritimes attendus fin septembre. Ces structures disposent, selon le ministère, de services de santé, d’eau potable, d’électricité, de moyens de transport et de dispositifs de sécurité.

Le gouvernement précise que ces centres font l’objet de visites régulières de diplomates, d’organisations nationales et de responsables de communautés étrangères, qui auraient exprimé leur satisfaction. Aucun migrant, ajoute-t-il, n’a apporté de preuve de mauvais traitements ou de spoliation.

Le communiqué cite également des résultats concrets : démantèlement de réseaux de passeurs, sauvetage de milliers de migrants en détresse, inhumation de près de 900 corps rejetés par la mer, et interventions régulières des garde-côtes, dont la dernière le 27 août à M’Heijrat. Enfin, le ministère rappelle que la Mauritanie accueille depuis 1991 le camp de réfugiés de Mberra, qui héberge aujourd’hui plus de 153 000 Maliens, preuve, selon lui, de son engagement humanitaire.

La Mauritanie appelle à une coopération internationale « fondée sur la justice et le respect mutuel » et rejette toute accusation jugée infondée de la part de HRW.