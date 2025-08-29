Naufrage: au moins 40 migrants périssent au large de Tanit

Un nouveau drame de l’émigration clandestine s’est produit au large des côtes mauritaniennes. Au moins 40 migrants ont perdu la vie et une centaine restent portés disparus après le chavirement d’une embarcation mercredi soir, selon des sources concordantes .

Les garde-côtes mauritaniens ont indiqué avoir retrouvé 17 survivants, tous des hommes – 11 Sénégalais et 6 Gambiens – qui ont réussi à regagner le rivage à la nage après plus d’une heure dans l’océan. Ils ont été repérés aux environs de 23h30 par une patrouille, à une soixantaine de kilomètres au nord du port de Tanit, non loin de Nouakchott.

D’après les témoignages recueillis, le bateau avait quitté la Gambie il y a six jours avec environ 160 passagers à bord. Ses moteurs seraient tombés en panne au large de la Mauritanie. Un passeur aurait alors envoyé une embarcation de secours depuis le littoral mauritanien, mais la panique qui a suivi la tentative de transfert des passagers a entraîné le chavirement du navire.

Les opérations de recherche, entamées dès mercredi soir, ont permis de repêcher quarante corps jeudi soir. Les autorités redoutent cependant un bilan plus lourd, compte tenu du nombre élevé de disparus.

Ce naufrage met une nouvelle fois en lumière les dangers du couloir migratoire atlantique, reliant l’Afrique de l’Ouest aux îles Canaries (Espagne), devenu l’une des principales routes empruntées par les migrants d’Afrique subsaharienne au cours de la dernière décennie.