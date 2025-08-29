Les douanes saisissent une importante cargaison de médicaments interdits à Gougi Zamal

Les services des douanes nationales ont intercepté au poste frontière de Gougi Zamal, dans l’Est du pays, une cargaison de médicaments interdits, lors d’une inspection de routine d’un camion en provenance de l’étranger.

Selon un communiqué de la Direction générale des douanes, les agents ont découvert des sacs contenant des médicaments Nervigesic 300 mg, renfermant la substance active Pregabalin. Ceux-ci étaient soigneusement dissimulés parmi diverses marchandises, dans une tentative de camoufler l’opération et de lui donner un aspect légal.

La quantité saisie a été immédiatement confisquée, en raison de l’absence d’autorisation préalable d’importation et du non-respect des normes sanitaires applicables au transport de médicaments. Les règlements du ministère de la Santé précisent que l’entrée des médicaments est strictement limitée à l’aéroport international d’Oumtounsy et au port autonome de Nouakchott.

Le chauffeur du camion a été arrêté, et une procédure judiciaire complète a été engagée, incluant la rédaction d’un procès-verbal détaillé en vue de son renvoi devant la justice compétente. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte continue contre la contrebande et la protection de la santé publique.