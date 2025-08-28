La Cour d’appel ordonne la libération d’Ahmed Ould Samba

La Cour d’appel de Nouakchott-Ouest a décidé, jeudi 28 août 2025, de mettre fin à l’incarcération de l’opposant politique Ahmed Ould Samba, en suspendant le reste de la peine de prison qui lui avait été infligée.

Dans son arrêt, la chambre correctionnelle a jugé recevable l’appel déposé par la défense et a choisi de modifier le jugement n°190/2025 rendu le 29 mai dernier, en levant le reliquat de la peine, tout en confirmant les autres dispositions.

En première instance, Ould Samba avait été condamné à un an de prison, dont huit mois fermes. Arrêté à la fin de l’année 2024, il avait été poursuivi pour une publication sur les réseaux sociaux dans laquelle il accusait le président Mohamed Ould Ghazouani de mener des politiques qualifiées de « racistes et corrompues ».

La décision de la Cour d’appel met ainsi un terme à plusieurs mois de détention, dans une affaire qui a suscité de vifs débats sur la liberté d’expression et l’espace politique en Mauritanie.