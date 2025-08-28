La police démantèle un réseau de trafic de drogues à Nouakchott, 24 personnes arrêtées

La direction de la Sûreté nationale a annoncé jeudi l’arrestation de vingt quatre personnes à Nouakchott dans le cadre d’une vaste opération visant plusieurs réseaux de trafic de drogues et de substances prohibées.

Un autre groupe, composé également de quatre personnes, a été appréhendé pour trafic de comprimés d’ecstasy. Une quantité jugée «importante » a été saisie, tandis qu’un complice soupçonné d’assurer l’importation de ces psychotropes est activement recherché.

Selon un communiqué officiel, les interpellations ont permis de neutraliser une bande de quatre individus opérant dans le quartier de la Cité plage, à Tevragh-Zeina, spécialisée dans la vente d’alcool. Plusieurs bouteilles de whisky et de « soumsoum » ont été saisies.

La police a par ailleurs arrêté un groupe de récidivistes accusés de commercialiser du haschich marocain. Une quantité de cannabis a été confisquée lors de l’opération.

Ces arrestations font suite à une série d’interpellations menées mercredi à l’aube, au cours desquelles plusieurs consommateurs ont été surpris en possession de comprimés hallucinogènes et de résine de cannabis. L’exploitation de ces premiers éléments a conduit les enquêteurs aux réseaux d’approvisionnement.

Enfin, une perquisition liée à l’enquête a abouti à l’arrestation de six personnes dans un appartement meublé, accusées de « violation des bonnes mœurs », selon la police, qui précise que des poursuites judiciaires seront engagées.

Cette opération marque un nouveau coup de filet contre les réseaux de trafic de drogues et illustre la volonté des autorités de durcir la lutte contre la criminalité organisée à Nouakchott.