Le bilan d’une mission de Greenpeace Afrique en Mauritanie

Greenpeace Afrique poursuit la campagne active contre les industries d’huile et de farine de poissons en Afrique de l’Ouest, avec un focus particulier sur la Mauritanie, engagée depuis quelques années.

C’est dans ce contexte, qu’une mission de l’organisation, dédiée à la préservation de la biodiversité marine et des ressources halieutiques, travaillant en partenariat avec l’ONG « Zakia » a visité la Mauritanie du 18 au 22 août 2025.

Celle-ci s’est rendue à Nouadhibou et Nouakchott, pour rencontrer les communautés, les autorités régionales et nationales.

Un voyage de plusieurs jours, à l’issue duquel l’ONG a publié, le mercredi 27 août, un communiqué, sous le titre « Greenpeace Afrique en Mauritanie : nourrir le monstre ou sauver l’avenir des océans».

Cette mission « a permis de constater l’impact des usines d’huile et de farine de poissons, plaider pour leur fermeture définitive et appeler à une harmonisation régionale des règlements en matière de protection des ressources halieutiques ».

Transformer le poisson en aliment de bétail : une aberration

Dans sa plaidoirie contre le fléau dit Moka, le document de l’ONG relève que le fait de voir « des usines, qui transforment massivement le poisson en produit destiné à l’alimentation animale à l’étranger, menace directement la sécurité alimentaire de millions de personnes en

Afrique de l’Ouest.

Selon la FAO, plus de 83% de la farine de poissons est destinée à l’aquaculture, contre 7% pour l’élevage porcin et 4% pour l’alimentation animale».

Des avancées…. Mais il faut plus

Le document de l’organisation constate des avancées dans la lutte contre le fléau en Mauritanie, tout en invitant le gouvernement « à aller jusqu’au bout ». Ainsi « grâce aux efforts conjoints de la société civile, des communautés et des organisations partenaires, la Mauritanie est passée de plus de 50 usines à une dizaine aujourd’hui. Une avancée significative qui prouve l’efficacité du plaidoyer mené depuis plusieurs années. La fermeture progressive de ces usines d’huile et de farine de poisson est une victoire partagée. Nous ne devons pas nous arrêter là : seule une interdiction définitive permettra de garantir la sécurité alimentaire aux communautés.

Cela doit commencer par la publication de l’arrêté interdisant l’installation de nouvelles unités », déclare Mamadou Kali Bâ, chargé de la campagne océans à Greenpeace Afrique.

Le document salue la volonté des autorités mauritaniennes de mettre fin au fléau, mais réaffirme « la détermination » de Greenpeace

Afrique et sa partenaire Zakia « à rester vigilantes, pour une victoire des pêcheurs, des femmes transformatrices, la sécurité alimentaire, en Mauritanie et en Afrique de l’Ouest ».