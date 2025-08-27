Mauritanie : HRW dénonce de graves abus contre les migrants

Les forces de sécurité mauritaniennes ont commis entre 2020 et 2025 de « graves violations » contre des migrants et réfugiés, a dénoncé mercredi Human Rights Watch (HRW).

Dans un rapport de 142 pages, l’ONG décrit des cas de torture, viols, détentions arbitraires et expulsions collectives vers le Mali et le Sénégal, souvent dans des zones reculées. Selon HRW, plus de 28.000 personnes ont été expulsées au premier semestre 2025.

Ces abus s’inscriraient dans la coopération migratoire avec l’Union européenne et l’Espagne, accusées de « fermer les yeux » tout en finançant Nouakchott. En 2024, l’UE a accordé 210 millions d’euros à la Mauritanie pour renforcer le contrôle des frontières.

HRW reconnaît toutefois des engagements récents du gouvernement mauritanien en faveur de réformes, mais appelle l’UE et l’Espagne à conditionner leur soutien au respect des droits humains.