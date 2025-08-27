Nouadhibou : l’activiste Ali Ould Bakar rejette la liberté provisoire sous caution et dénonce des conditions « injustes »

Toujours détenu depuis près de deux mois, l’activiste écologiste mauritanien Ali Ould Bakar a catégoriquement refusé la proposition de libération provisoire formulée par la justice, estimant que les conditions imposées sont « excessives et inacceptables ».

Mardi, la Chambre d’accusation du tribunal de Nouadhibou avait fixé à environ 5 millions d’ouguiyas anciennes (500 000 MRU) le montant d’une caution en contrepartie de sa libération. Mais Ould Bakar a rejeté cette offre, qu’il considère comme « une reconnaissance implicite de culpabilité ». « Cette caution est une excuse déguisée, dénuée de sens. Je la rejette totalement », aurait-il déclaré à ses proches, demandant à ses avocats de faire appel.

Ses défenseurs dénoncent également d’autres conditions jugées « disproportionnées », parmi lesquelles l’interdiction d’utiliser les réseaux sociaux et WhatsApp, ainsi que l’obligation de remettre son passeport au tribunal. « Ces mesures ressemblent davantage à une sanction visant à réduire mon client au silence qu’à une procédure judiciaire normale », a estimé Abderrahmane Zarroug lors d’une conférence de presse à Nouadhibou.

La famille et les soutiens de l’activiste se sont pourtant dits prêts à régler la caution exigée, mais Ould Bakar insiste pour rester en détention jusqu’à ce qu’une décision de libération sans condition financière soit prononcée, ou jusqu’à son procès. Ses avocats prévoient de déposer un recours afin de faire annuler la décision de la Chambre d’accusation.

Depuis son arrestation pour avoir critiqué la politique environnementale du gouvernement, des manifestations se multiplient à Nouadhibou et plusieurs partis politiques ainsi que des organisations de la société civile réclament sa libération, dénonçant une atteinte à la liberté d’expression.