Communiqué de Presse

L’Association Eveil de la Jeunesse de la Moughataa de M’Bagne tient à exprimer sa profonde gratitude à Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Soueidatt, Ministre de la Fonction Publique pour son invitation et sa prise en charge complète dans le cadre du Festival d’Aleg 2025.

Par ce geste, Monsieur le Ministre, vous avez démontré une fois de plus votre engagement en faveur de la jeunesse, de la culture, du développement associatif, à promouvoir l’unité, la cohésion sociale et l’émergence des jeunes générations à travers de telles initiatives.

La participation d’Eveil de la Jeunesse a ce grand événement a été une occasion précieuse de partage, de valorisation de l’engagement citoyen des jeunes, ainsi que le renforcement des liens entre les différentes structures sociales du pays.

Eveil de la Jeunesse de la Moughataa de M’Bagne salue l’organisation exemplaire et l’accueil chaleureux réservé a notre délégation tout au long du séjour à Aleg.

Ces moments ont renforcé notre détermination à œuvrer davantage pour Eveil de la Jeunesse ainsi que participation active et l’épanouissement de la jeunesse de notre Moughataa.

Eveil de la Jeunesse de la Moughataa de M’Bagne réaffirme sa disponibilité à collaborer avec Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Soueidatt, Ministre de la Fonction Publique et l’ensemble des institutions engagées pour un développement durable.

Eveil de la Jeunesse de la Moughataa de M’Bagne exprime également sa gratitude aux autorités locales, aux participants ainsi qu’à l’ensemble des acteurs qui ont contribué à la réussite de ce festival, symbole de fraternité et de développement collectif.