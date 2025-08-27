Gorgol : évaluation de la situation d’urgence après la montée des eaux

Des pluies diluviennes sont tombées sur Kaédi et le Gorgol, la semaine dernière, provoquant la montée des eaux du fleuve Sénégal et des inondations dans certains quartiers.

Un comité régional a été mis sur pied, après cette première alerte, avec en toile de fond, les terribles images de l’hivernage 2024. Cette structure a tenu une réunion mardi, pour évaluer la situation à Kaédi et Maghama.

Mohamed Moctar ould Abdy, wali du Gorgol, cité par l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI), explique « que les autorités ont reçu des notifications sur les risques potentiels d’inondations, de la part de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS), du ministère de l’hydraulique et de l’assainissement ».

Ainsi, la réunion du mardi 26 août « a permis d’avoir un exposé détaillé sur les villages menacés et les localités touchées l’année précédente.

Des missions de terrain seront dépêchées dans les différentes zones ciblées, pour prendre les mesures nécessaires et intervenir d’urgence, afin d’atténuer la souffrance des populations pendant cette période, généralement caractérisée par la montée des eaux et les inondations dans les villages ».