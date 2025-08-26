Nouadhibou : l’activiste écologique Ali Ould Bakar libéré sous caution

La chambre d’accusation près de la Cour d’appel de Nouadhibou a ordonné, mardi, la libération sous caution de l’activiste écologique Ali Ould Bakar, moyennant une somme de 4,92 millions d’ouguiyas anciennes.

Arrêté il y a près de deux mois, Ould Bakar est poursuivi après avoir dénoncé la surexploitation des ressources halieutiques mauritaniennes par des sociétés étrangères, qu’il accuse de provoquer un manque à gagner de plusieurs milliards et de menacer la faune marine.

Le gouvernement avait justifié son arrestation par une plainte liée, selon lui, à la diffusion répétée de « fausses informations ». Mais pour son avocat, Me Abderrahmane Ould Ahmed Taleb, cette libération sous caution s’apparente à une « taxe injuste ».

L’affaire a suscité de vives réactions : des manifestations se sont tenues à Nouadhibou ces dernières semaines pour exiger sa libération, tandis que plusieurs partis politiques et organisations nationales ont dénoncé son arrestation.

Au-delà du cas individuel, ce dossier ravive le débat sur la protection des ressources naturelles en Mauritanie et sur la place des lanceurs d’alerte face au poids de puissants lobbys économiques.