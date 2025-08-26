Brakna : un Moussem culturel inédit à Aleg et une colonie de vacances pour les lauréats scolaires

La wilaya du Brakna a vécu en août une double initiative sans précédent, plaçant la jeunesse et le développement local au cœur des priorités.

Du 16 au 21 août, la ville d’Aleg a accueilli la première édition du Moussem d’Aleg, organisé par l’Association Al-Wasit pour la lutte contre la pauvreté et le soutien au développement, en coopération avec la région du Brakna et la commune d’Aleg. L’événement, placé sous l’initiative du ministre de la Fonction publique et du Travail, Mohamed Ould Soueïdatt, avait pour objectif de promouvoir la citoyenneté, encourager la créativité et soutenir le développement local.

Les festivaliers, venus des cinq moughataa du Brakna (Maghta Lahjar, Bababé, Mbagne, Boghé et Aleg), ainsi que de Male et Cheggar, ont pris part à une semaine d’activités culturelles et sportives intenses. Des tournois de football, basket-ball, pétanque et handball ont rythmé les journées, attirant un large public et créant une ambiance conviviale et festive.

Dans le sillage de ce succès, une initiative novatrice a été lancée pour les lauréats du concours d’entrée en première année du collège et du Brevet. Ces derniers séjournent actuellement en colonie de vacances d’une semaine à Nouakchott, avant de se rendre à Nouadhibou. Le programme comprend des activités pédagogiques, récréatives et des visites institutionnelles, dont une à la Cour suprême, où les élèves ont été reçus par son président.

Toutes les charges de cette colonie sont entièrement prises en charge par le ministre Mohamed Ould Soueïdatt, faisant de cette opération une première du genre dans la wilaya du Brakna. Une démarche saluée comme un signal fort en faveur de la jeunesse, de son éducation et de son épanouissement.