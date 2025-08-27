Qu’est-ce que la corruption ?

La corruption est un petit mot qui porte en lui de lourds fardeaux de souffrance et de destruction. Avant de brandir les slogans pour la combattre, il faut bien la connaître, car une bataille dont on ignore les détails est vouée à l’échec.

Sur le plan linguistique, la corruption signifie le fait de s’écarter de la droiture, de passer de l’intégrité au désordre et à la ruine.

Sur le plan conceptuel, c’est l’abus d’une fonction, d’un pouvoir ou d’une influence pour obtenir des avantages personnels au détriment de l’intérêt général, que ce soit par la corruption financière, le favoritisme, le détournement de fonds ou la négligence volontaire.

Certains pensent que la corruption ne concerne que l’argent volé ou les affaires douteuses, mais elle est bien plus vaste. Elle peut se manifester dans une parole prononcée pour justifier l’injustice, dans un silence coupable face à une erreur par peur ou par intérêt, ou dans la manipulation des faits pour servir une partie au détriment de la nation.

La corruption se présente sous deux formes :

1. Corruption individuelle : commise par des personnes, par exemple en acceptant un petit pot-de-vin ou en facilitant une procédure en échange d’un avantage personnel.

2. Corruption institutionnelle : la plus dangereuse, lorsque des institutions entières deviennent des outils au service d’intérêts privés au lieu de servir les citoyens.

La corruption ne naît pas avec nous ; elle s’insinue dans les âmes lorsque les valeurs disparaissent, que le contrôle s’affaiblit et que la reddition de comptes est absente. Comme une maladie qui s’aggrave si elle n’est pas détectée à temps, la corruption, si elle n’est pas combattue dès ses débuts, se transforme en un cancer qui dévore le corps de la nation.

La première étape de toute réforme est de nommer les choses par leur nom et de connaître l’ennemi avant de l’affronter. La corruption n’est pas un destin écrit, mais un comportement qui peut changer si les sincères s’unissent et prennent l’initiative.

Ceci est le début du chemin… Dans le prochain article, nous parlerons de « Qui sont les corrupteurs ? », afin de savoir qui nous affrontons et comment leur fermer les portes de l’abus de notre avenir national.



Brahim Ould Saleh, ancien conseiller au CSA

Le 18 Safar 1447

12 août 2025